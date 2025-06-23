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13:30, 23 июня 2025Силовые структуры

Начальник военной полиции погиб при попытке задержать мародеров в российском регионе

Хинштейн: Начальник военной полиции Жаров погиб при попытке задержать мародеров
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: РИА Новости

В Суджанском районе Курской области при попытке задержать мародеров погиб начальник военной полиции Алексей Жаров с позывным «Жара». Об этом сообщил врио главы региона Александр Хинштейн в Telegram.

По его данным, гибель Жарова произошла в воскресенье, 22 июня. Подозреваемые в убийстве задержаны.

Жаров нес службу в Кореневском, а потом Глушковском и Суджанском районах Курской области. Он занимался помощью жителям, оставшимся в приграничье.

Ранее сообщалось, что в Москве суд вынесет приговор двум жителям, нарисовавшим пентаграмму на двери военного корреспондента «Известий» Валентина Трушнина.

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