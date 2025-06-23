Раскрыта дата вынесения приговора нарисовавшим пентаграмму на двери российского военкора

В Москве суд вынесет приговор 2 нарисовавшим пентаграмму на двери Трушнина

Щербинский суд Москвы вынесет приговор двум местным жителям, которые нарисовали пентаграмму со свиной головой на двери квартиры военного корреспондента «Известий» Валентина Трушнина. Об этом пишет РИА Новости.

Заседание назначено на 23 июня в 15:00. Обвиняемыми по нему проходят 28-летний мужчина и 25-летняя женщина. Им вменяются статьи 214 («Вандализм») и 144 («Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов») УК РФ.

18 октября 2023 года соучастники нарисовали пентаграммы со свиной головой на входную дверь квартиры и стены подъезда, а также расставили восковые свечи по месту жительства Трушнина. Таким образом они хотели его запугать. Аналогичные преступления были совершены в отношении и других корреспондентов, которые освещают ход специальной военной операции. Отчет о выполнении заданий обвиняемые отправили заказчикам, за что получили 5000 рублей.