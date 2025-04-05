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12:58, 5 апреля 2025Россия

Стало известно о заходе в Курскую область банд мародеров

«Свидетели Байрактара»: В Курскую область зашли банды украинских мародеров
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Oleg Petrasiuk / Ukraine's 24th Mechanized Brigade / AP

В Курскую область зашли банды украинских мародеров. Об этом сообщает Telegram-канал «Свидетели Байрактара».

По его данным, в банды вошли украинцы, живущие в приграничной зоне рядом с российской границей. В этой связи расправы над жителями Курской области открываются в новом свете, считает автор канала.

Канал дал оценку событиям последних месяцев в курском приграничье. «"Курская авантюра" для [украинского президента Владимира] Зеленского стала банальным карательным набегом в духе XI века», — указано в сообщении.

Ранее жительница Курской области заявила о «раздолбавших» ее мужу голову украинских бойцах. По ее словам, их вывело из себя незнание мужчиной украинского языка.

ЖЗЛ
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