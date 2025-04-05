Россиянка заявила о «раздолбавших» ее мужу голову бойцах ВСУ в Курской области

Жительница Курской области заявила о жестоком избиении мужа солдатами ВСУ

Жительница Курской области заявила о жестоком избиении мужа солдатами Вооруженных сил Украины. Фрагмент ее рассказа опубликовал Следственный комитет в Telegram.

По словам россиянки, бойцы ВСУ «раздолбали голову» мужчине из-за того, что он не знает украинского языка. Это произошло по пути за продовольствием, пояснила она.

Описанный женщиной случай произошел в Казачьей Локне в марте — незадолго до освобождения села российскими войсками. Возбуждено уголовное дело.

Ранее другая жительница курского приграничья рассказала о разорванном в клочья знакомом после прилета снаряда, выпущенного ВСУ. Мужчина ушел кормить куриц и не вернулся.