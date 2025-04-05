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10:36, 5 апреля 2025Россия

Россиянка заявила о «раздолбавших» ее мужу голову бойцах ВСУ в Курской области

Жительница Курской области заявила о жестоком избиении мужа солдатами ВСУ
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

Жительница Курской области заявила о жестоком избиении мужа солдатами Вооруженных сил Украины. Фрагмент ее рассказа опубликовал Следственный комитет в Telegram.

По словам россиянки, бойцы ВСУ «раздолбали голову» мужчине из-за того, что он не знает украинского языка. Это произошло по пути за продовольствием, пояснила она.

Описанный женщиной случай произошел в Казачьей Локне в марте — незадолго до освобождения села российскими войсками. Возбуждено уголовное дело.

Ранее другая жительница курского приграничья рассказала о разорванном в клочья знакомом после прилета снаряда, выпущенного ВСУ. Мужчина ушел кормить куриц и не вернулся.

ЖЗЛ
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