«Мы не выбираем туриста». В Абхазии объяснили слова чиновницы о нищих отдыхающих из России

Глава Минтуризма Абхазии Логуа: Слова о нищих туристах были вырваны из контекста

Слова сотрудницы минтуризма Абхазии о том, что стране не нужны бедные туристы из России, вырваны из контекста. Об этом заявил министр туризма республики Астамур Логуа.

Он отметил, что заявление чиновницы не отражает позицию всего ведомства. По его словам, в туротрасли страны много проблем, но это не значит, что в ней выбирают туристов, которых хотят видеть. Логуа заключил, что Абхазия рада всем гостям и выразил надежду, что число приезжающих в республику будет расти каждый день.

В Минтуризма Абхазии пожаловались на недостаток состоятельных туристов

22 июня начальница отдела приема и выдачи разрешительных документов Минтуризма республики Кристина Лакербая заявила, что большинство приезжающих в Абхазию туристов тратят относительно небольшие суммы. «Тот турист, который приезжает за 300 рублей, я вас уверяю, ничего не купит. Он будет стоять в очереди за стаканом сока, воды в отеле, на улице ничего не купит. Они приезжают, покупают "Дошираки", а мы хотим, чтобы они покупали сувениры, нашу сельскохозяйственную продукцию», — сказала чиновница.

Нам такой турист, я считаю, не нужен Кристина Лакербая начальница отдела приема и выдачи разрешительных документов Минтуризма

По утверждению представителя Минтуризма, из-за подобных отдыхающих республика не получит тот доход, который планировался.

Позднее вице-президент Альянса туристических агентств (АТА) России Алексан Мкртчян заявил, что многие чиновники хотели бы видеть в своих регионах богатых туристов, но у большинства хватает ума молчать об этом. Эксперт пояснил, что Абхазия может продаваться только как недорогой курорт, а до инфраструктуры желающим сэкономить на отдыхе дела нет.

Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин согласился, что для повышения среднего чека и, соответственно, дохода, прежде всего в Абхазии необходимо развивать отрасль. «Для привлечения большего количества туристов нужно в том числе строительство или реновация отелей высокого класса, которых крайне не хватает в Абхазии. Туристы готовы бронировать путешествия в 5-звездочные отели с высоким чеком, но в Абхазии дефицит инфраструктуры», — указал он.

Вопрос развития туротрасли Абхазии вылился в госпереворот

В октябре 2024 года вице-премьер Абхазии, министр экономики республики Кристина Озган и министр экономического развития РФ Максим Решетников подписали соглашение, позволяющее российским компаниям реализовывать на территории Абхазии инвестиционные проекты. Среди прочего, речь шла о строительстве и модернизации гостиниц. Через две недели в парламенте Абхазии должна была состояться ратификация документа, однако оппозиция выступила против, считая, что договор негативно отразится на экономическом суверенитете страны.

В Сухуме и других городах Абхазии начались акции протеста, и 19 ноября президент республики Аслан Бжания подал в отставку. В заявлении политика говорилось, что он пошел на такой шаг «в целях сохранения стабильности и конституционного порядка».