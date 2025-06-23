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02:44, 23 июня 2025Мир

Над Тегераном прозвучали мощные взрывы

ТАСС: В небе над центром Тегерана прогремели мощные взрывы
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Sina Drakhshani / Unsplash

В небе над центральной частью Тегерана произошли мощные взрывы. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, в городе работают системы противовоздушной обороны (ПВО). Иранские СМИ информируют об отражении атаки израильских дронов на столицу.

Вечером в воскресенье, 22 июня, Военно-воздушные силы (ВВС) Израиля нанесли удары по объектам военной инфраструктуры в Тегеране и на западе страны. В результате атаки в районе базы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) в Тебризе начался пожар.

Ранее стало известно, что Иран ввел ограничения на интернет на фоне ударов Израиля. Как сообщили в министерстве информационных и телекоммуникационных технологий Исламской Республики, они будут сняты по мере нормализации ситуации.

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