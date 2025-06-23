Назван способ привести себя в форму дома без тренажеров и гантелей

Фитнес-тренер Денис Рябков назвал способ привести себя в форму дома без тренажеров и гантелей. Его слова приводит «Пятый канал».

Эксперт рекомендовал выполнять для ног приседания и выпады назад, для рельефных рук и плеч — жим двух бутылок с водой стоя или сидя, разведение бутылок с водой в стороны, обратные отжимания от стола, отжимания от стола или дивана, а также сгибание рук на бицепс.

Для спины Рыбков посоветовал делать тягу к поясу. Для этого нужно взять бутылки воды в руки, наклонить корпус вперед, а ноги немного согнуть в коленях. После этого следует расслабить руки и опустить их перпендикулярно полу.

Ранее американский фитнес-тренер Брайан Кран перечислил топ-3 упражнений для мужчин старше 40 лет, которые подходят для похудения без потери мышечной массы. Обязательными упражнениями Кран назвал тягу гантелей, отжимания и приседания.