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11:07, 23 июня 2025Экономика

Названо главное препятствие для возвращения западных брендов в Россию

Глава АКИТ Соколов: Западным компаниям будет трудно выдержать конкуренцию в РФ
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Западные компании, ушедшие из России после 2022 года, столкнутся с большой конкуренцией со стороны местных ретейлеров, если захотят вернуться. Главное препятствие для полноценного возобновления бизнес-деятельности на территории РФ назвал глава Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов. Его слова приводит ТАСС.

После массового ухода западных компаний освободившиеся ниши смогли занять российские ретейлеры, а также фирмы из дружественных стран, отметил он. На этом фоне желающим вернуться в РФ иностранным организациям будет трудно вернуться к прежним показателям продаж. «Ниша [ретейла] занимается другими игроками. Не только российскими, но и китайскими, индийскими, турецкими», — пояснил Соколов.

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Со схожими трудностями в случае потенциального возвращения в Россию, добавил он, с большой долей вероятности столкнутся и популярные в западных странах сервисы бронирования. Речь идет, в частности, о Booking.com и Airbnb. После их ухода из РФ на внутреннем рынке появился ряд российских аналогов, которые не уступают по популярности вышеуказанным компаниям. «У них был достаточно большой буферный период, в который можно было инвестировать в развитие», — резюмировал Соколов.

Впрочем, пока все разговоры о возможном возвращении западных брендов в Россию носят скорее гипотетический характер. Глава Министерства финансов (Минфина) РФ Антон Силуанов ранее заявил, что подобных заявок в настоящее время нет. В то же время число желающих уйти с российского рынка исчисляется десятками в месяц, утверждал замглавы ведомства Иван Чебесков.

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