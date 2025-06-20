Стало известно об отсутствии заявок от желающего вернуться в Россию зарубежного бизнеса

Силуанов: Заявок от желающего вернуться в Россию бизнеса нет, но интерес растет

Заявок на возвращение зарубежных компаний на российский рынок сейчас нет, но интерес к вложениям в РФ растет. Об этом стало известно из интервью главы Минфина Антон Силуанов, которое он дал «Известиям» на полях ПМЭФ-2025.

Министр уточнил, что чувствует, что ситуация меняется. Он также напомнил, что заблокированные за рубежом резервы все еще принадлежат России, и власти за них будут «биться до последнего».

Ранее на этой неделе заместитель Силуанова Иван Чебесков заявил, что цена возвращения западных компаний на российский рынок должна быть выше, чем стоимость проданных активов, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указал, что «нереалистичность» такого возвращения на нынешнем этапе.

В свою очередь президент Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ Сергей Катырин, объяснил, что иностранный бизнес предварительно изучает возможности нового появления на российском рынке, в том числе активный интерес проявляют компании, которые «не очень красиво покинули» его в 2022 году.