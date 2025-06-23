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18:41, 23 июня 2025Ценности

Селена Гомес кардинально сменила имидж на фоне слухов о разводе Джастина Бибера

Певица Селена Гомес опубликовала фото с челкой
Екатерина Ештокина
Селена Гомес

Селена Гомес. Фото: @selenagomez

Американская певица и актриса Селена Гомес кардинально сменила имидж на фоне слухов о разводе ее бывшего возлюбленного, певца Джастина Бибера. Соответствующее фото опубликовано в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

32-летняя знаменитость разместила снимок, на котором продемонстрировала новую прическу. Так, она предстала с короткой рваной стрижкой и челкой. При этом исполнительница надела белый халат и накрасила губы ярко-красной помадой.

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Ранее появились слухи о разводе Джастина и Хейли Бибер после шести лет брака, в котором у них родился сын Джек Блюз.

В апреле одна непристойная вещь в комнате Гомес привлекла внимание фанатов.

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