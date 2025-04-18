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21:37, 18 апреля 2025Ценности

Одна непристойная вещь в комнате Селены Гомес привлекла внимание фанатов

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @selenagomez

Фанаты заметили одну непристойную деталь на фотографии комнаты американской певицы и актрисы Селены Гомес. Соответствующее видео и комментарии появились в TikTok.

Пользовательница сети @goodmorningjade разместила видео, в котором показала снимок 32-летней знаменитости. На нем Гомес запечатлена лежащей на диване. При этом на полу разбросаны фотографии, а на подоконнике стоят флаконы косметических средств.

Так, юзерша решила внимательно рассмотреть предметы на подоконнике. Оказалось, что знаменитость не успела убрать с него интимную смазку. «Никакого упрека Селене и Бенни. Я просто любопытный фанат. Я хочу увидеть все продукты, которые используют мои любимые знаменитости. Обожаю, что Бенни делает нашу девочку счастливой и довольной. Обожаю эту пару», — отметила автор ролика.

Остальные поклонники также прокомментировали данную деталь на снимке. «Разве вы не слышали, что у Бенни действительно большое... сердце», «В своем альбоме она буквально сказала про их игры», «Как же Селена счастлива», — высказывались они под видео.

В марте сообщалось, что папарацци заметили Селену Гомес в откровенном наряде на свидании с Бенни Бланко.

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