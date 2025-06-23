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17:52, 23 июня 2025Экономика

Шансы России обеспечить себя фруктами оценили

Губернатор Ставрополья Владимиров: Проблему импорта фруктов закроют за 7 лет
Кирилл Луцюк
СюжетПМЭФ 2025

Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ

Россия не сможет заместить импорт яблок исключительно усилиями Ставропольского края. Об этом в ходе ПМЭФ-2025 заявил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров. Его процитировало РИА Новости.

По его словам, в РФ на Ставропольский край, Кабардино-Балкарию и Карачаево-Черкесию приходится 60 процентов всего производства яблок. Однако Северо-Кавказский федеральный округ вместе с Южным в течение ближайших семи-девяти лет решат проблему импорта не только этой продукции, но и фруктов вообще.

В начале июня появился прогноз, что в нынешнем сезоне донские садоводы лишатся как минимум 50 процентов урожая яблок из-за весенних заморозков.

В Ассоциации садоводов пообещали, что ягоды и фрукты подешевеют в России в конце июня. При этом лишь девять процентов жителей России согласны покупать ягоды и фрукты, какую бы цену за них ни просили в магазинах.

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