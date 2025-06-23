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11:38, 23 июня 2025Из жизни

Стала известна судьба напавших на директора сафари-парка львов

Львов, напавших на директора сафари-парка «Тайган», решили оставить в живых
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости

Стала известна судьба львов, которые напали на директора крымского сафари-парка «Тайган» Олега Зубкова. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

Хищников оставят в живых и не будут усыплять. Экспертная комиссия решила, что агрессия львов была обусловлена их природными инстинктами. Члены комиссии пришли к выводу, что причиной нападения следует считать беспечность директора парка, который совершил ошибку, оставшись один на один с животными. В Росприроднадзоре Крыма рассказали, что регламент запрещает сотрудникам находиться в вольере с хищниками в одиночку.

Олег Зубков пришел в сознание после длительной операции. Сейчас его санитарной авиацией перевозят из Белогорска в больницу имени Семашко в Симферополе.

Львы набросились на директора Зубкова вечером 22 июня. Мужчина получил серьезные ранения шеи и грудины, сотрудники парка решили не дожидаться скорую и самостоятельно доставили пострадавшего в больницу Белогорска.

Ранее сообщалось, что львы, напавшие на директора крымского «Тайгана», оказались теми же хищниками, которые в октябре 2024 года растерзали другую сотрудницу сафари-парка — Перевалову. Женщина зашла в клетку с тремя хищниками для уборки, не закрыла засов двери между помещениями клетки, в результате чего львы и набросились на нее.

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