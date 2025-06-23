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21:22, 23 июня 2025Спорт

Умер самый известный биатлонный болельщик

Самый известный биатлонный болельщик Штарке умер в 84 года
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: imago sportfotodienst / Globallookpress.com

Немец Норберт Штарке, которого называли самым известным биатлонным болельщиком, умер в 84 года. Об этом сообщается на странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) основанного им клуба по настольному теннису в Кельне.

В клубе выразили соболезнования родственникам болельщика. По информации InSüdthüringen, Штарке скончался от почечной недостаточности.

Штарке получил известность благодаря шляпе с большим количеством значков. В ней он появлялся на соревнованиях.

1 мая футбольный болельщик Мануэль Касерес Артесеро (по прозвищу Маноло-барабанщик) умер в возрасте 76 лет. Он посетил десять чемпионатов мира и восемь чемпионатов Европы.

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