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15:22, 23 июня 2025Спорт

В агентстве тренера ЦСКА отреагировали на информацию о грозящей ему тюрьме в Швейцарии

Агентство тренера ЦСКА Фабио Челестини You First: Он сохраняет спокойствие
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)
Фабио Челестини

Фабио Челестини. Фото: Ritzau Scanpix / via Reuters

Агентство You First, представляющее интересы главного тренера ЦСКА Фабио Челестини, отреагировало на информацию о том, что специалисту грозит тюрьма в Швейцарии за работу в России. Об этом сообщает «Матч ТВ».

В агентстве отметили, что тренер сохраняет спокойствие и невозмутимость. «Тренировать и управлять таким историческим клубом, как ЦСКА, — это действительно захватывающий вызов», — добавили в You First.

Ранее на информацию о грозящей Челестини тюрьме отреагировал директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо. Он назвал ее полным идиотизма и ожидаемым прыжочком на специалиста.

Информацию об угрозе уголовного преследования в отношении специалиста ранее опубликовала газета Blick. Утверждалось, что получение швейцарцем зарплаты от клуба, который якобы принадлежит включенной в санкционные списки госкорпорации ВЭБ.РФ, нарушит санкционный режим.

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