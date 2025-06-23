В ЦСКА отреагировали на информацию о грозящей новому тренеру клуба тюрьме в Швейцарии

Брейдо об информации о грозящей Челестини тюрьме: Ожидаемые прыжочки

Директор по коммуникациям московского футбольного клуба ЦСКА Кирилл Брейдо в своем Telegram-канале отреагировал на информацию о том, что новому главному тренеру команды Фабио Челестини грозит тюрьма в Швейцарии за работу в России.

По его мнению, в зарубежной спортивной журналистике нет ни спорта, ни фактчекинга. «ЦСКА не находится ни под европейскими, ни под швейцарскими санкциями, как и не принадлежит ВЭБ. Впрочем, вполне ожидаемые и полные идиотизма с их стороны прыжочки на Фабио», — отметил Брейдо.

Информацию об угрозе уголовного преследования в отношении специалиста ранее опубликовала газета Blick. Утверждалось, что получение швейцарцем зарплаты от клуба, который якобы принадлежит включенной в санкционные списки госкорпорации ВЭБ.РФ, является нарушением санкционного режима.

Челестини возглавил ЦСКА 20 июня. Контракт со швейцарцем рассчитан на два года с возможностью продления еще на сезон. Его последним местом работы был швейцарский «Базель».