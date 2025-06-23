Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Сиэтл Саундерс
Сегодня
22:00 (Мск)
ПСЖ
Клубный чемпионат мира — 2025|Группа B. 3-й тур
Атлетико М
Сегодня
22:00 (Мск)
Ботафого
Клубный чемпионат мира — 2025|Группа B. 3-й тур
Порту
Завтра
04:00 (Мск)
Аль-Ахли
Клубный чемпионат мира — 2025|Группа A. 3-й тур
Интер Майами
Завтра
04:00 (Мск)
Палмейрас
Клубный чемпионат мира — 2025|Группа A. 3-й тур
09:30, 23 июня 2025Спорт

В ЦСКА отреагировали на информацию о грозящей новому тренеру клуба тюрьме в Швейцарии

Брейдо об информации о грозящей Челестини тюрьме: Ожидаемые прыжочки
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)
Фабио Челестини

Фабио Челестини. Фото: Imago / Jaran Steinsiek / Globallookpress.com

Директор по коммуникациям московского футбольного клуба ЦСКА Кирилл Брейдо в своем Telegram-канале отреагировал на информацию о том, что новому главному тренеру команды Фабио Челестини грозит тюрьма в Швейцарии за работу в России.

По его мнению, в зарубежной спортивной журналистике нет ни спорта, ни фактчекинга. «ЦСКА не находится ни под европейскими, ни под швейцарскими санкциями, как и не принадлежит ВЭБ. Впрочем, вполне ожидаемые и полные идиотизма с их стороны прыжочки на Фабио», — отметил Брейдо.

Информацию об угрозе уголовного преследования в отношении специалиста ранее опубликовала газета Blick. Утверждалось, что получение швейцарцем зарплаты от клуба, который якобы принадлежит включенной в санкционные списки госкорпорации ВЭБ.РФ, является нарушением санкционного режима.

Челестини возглавил ЦСКА 20 июня. Контракт со швейцарцем рассчитан на два года с возможностью продления еще на сезон. Его последним местом работы был швейцарский «Базель».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Кремле рассказали о переговорах Путина с главой МИД Ирана

    В ЛНР раскрыли положение ВСУ в регионе

    МИД России пригрозил НАТО в ответ на наращивание ПРО

    Уставшим от спонсирования взрослой внучки бабушке и дедушке дали совет

    В российском городе сорвали и разорвали знамя Победы

    Российский военный уличил ВСУ в ударах по сдавшимся в плен сослуживцам в ДНР

    В ЦСКА отреагировали на информацию о грозящей новому тренеру клуба тюрьме в Швейцарии

    Россиянам рассказали о главных фольклорных праздниках лета

    Назван предположительный ответ Ирана на атаку США

    В Европе описали действия США потерей альфа-самца

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости