В Швейцарии сообщили о грозящей новому тренеру ЦСКА тюрьме

Blick: Тренеру ЦСКА Челестини грозит тюремный срок из-за нарушения санкций

Фабио Челестини, нового главного тренера московского футбольного клуба ЦСКА, могут привлечь к уголовной ответственности в Швейцарии в связи с нарушением санкций. Об этом сообщает газета Blick.

Утверждается, что получение швейцарцем зарплаты от клуба, который якобы принадлежит включенной в санкционные списки госкорпорации ВЭБ.РФ, является нарушением санкционного режима. В случае перевода этих средств на счета в западных странах Челестини будет грозить до пяти лет лишения свободы на родине. Позднее в ЦСКА опровергли эту информацию.

«ЦСКА не находится ни под европейскими, ни под швейцарскими санкциями, как и не принадлежит ВЭБ. Вполне ожидаемые и полные идиотизма с их стороны прыжочки на Фабио. Год назад также пытались воздействовать на Миралема Пьянича, но время все расставило по своим местам», — сказал директор по коммуникациям армейского клуба Кирилл Брейдо.

Ранее бывший главный тренер сборной России Гус Хиддинк назвал условие для возвращения российских команд на международные турниры. «Сначала политическим боссам нужно установить мир», — подчеркнул он.