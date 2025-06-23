Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Сиэтл Саундерс
Сегодня
22:00 (Мск)
ПСЖ
Клубный чемпионат мира — 2025|Группа B. 3-й тур
Атлетико М
Сегодня
22:00 (Мск)
Ботафого
Клубный чемпионат мира — 2025|Группа B. 3-й тур
Порту
Завтра
04:00 (Мск)
Аль-Ахли
Клубный чемпионат мира — 2025|Группа A. 3-й тур
Интер Майами
Завтра
04:00 (Мск)
Палмейрас
Клубный чемпионат мира — 2025|Группа A. 3-й тур
08:34, 23 июня 2025Спорт

В Швейцарии сообщили о грозящей новому тренеру ЦСКА тюрьме

Blick: Тренеру ЦСКА Челестини грозит тюремный срок из-за нарушения санкций
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Martin Meienberger / Keystone Press Agency / Global Look Press

Фабио Челестини, нового главного тренера московского футбольного клуба ЦСКА, могут привлечь к уголовной ответственности в Швейцарии в связи с нарушением санкций. Об этом сообщает газета Blick.

Утверждается, что получение швейцарцем зарплаты от клуба, который якобы принадлежит включенной в санкционные списки госкорпорации ВЭБ.РФ, является нарушением санкционного режима. В случае перевода этих средств на счета в западных странах Челестини будет грозить до пяти лет лишения свободы на родине. Позднее в ЦСКА опровергли эту информацию.

«ЦСКА не находится ни под европейскими, ни под швейцарскими санкциями, как и не принадлежит ВЭБ. Вполне ожидаемые и полные идиотизма с их стороны прыжочки на Фабио. Год назад также пытались воздействовать на Миралема Пьянича, но время все расставило по своим местам», — сказал директор по коммуникациям армейского клуба Кирилл Брейдо.

Ранее бывший главный тренер сборной России Гус Хиддинк назвал условие для возвращения российских команд на международные турниры. «Сначала политическим боссам нужно установить мир», — подчеркнул он.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп заявил о колоссальном ущербе для всех ядерных объектов в Иране. Россия увидела в этом открывшийся ящик Пандоры

    Россиянин набросился на разбудившую его утром мать-пенсионерку

    Звезда сериала «Универ» похвасталась обувью более чем за 100 тысяч рублей

    МИД России раскрыл ожидания от саммита НАТО в Гааге

    Медведев вернулся в топ-10 рейтинга ATP

    Российские пенсионерки отправились за черемшой и почти неделю выживали в тайге без воды

    Медведь забрался в дом и напал на спящего мужчину

    Tesla запустила роботакси

    В Госдуме разъяснили направленность законопроекта по профилактике травли в школах

    Россиянке вынесли приговор за закладку наркотиков

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости