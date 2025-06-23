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17:43, 23 июня 2025Россия

В Госдуме призвали разобраться с «фестивалем щедрости» для страны-поставщика мигрантов

Депутат ГД Матвеев призвал разобраться с «фестивалем щедрости» для Таджикистана
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

России необходимо внимательно пересмотреть политику в отношении Таджикистана. Об этом заявил «Царьграду» депутат Госдумы Михаил Матвеев. Его слова приводятся в Telegram телеканала.

Текущие взаимоотношения двух страх парламентарий описал как «фестиваль бесконечной щедрости» со стороны России. Он указал, что Москва не только принимает большое число мигрантов, но и выделяет «десятки миллиардов» на субсидирование экономики среднеазиатского государства.

При этом со стороны Таджикистана каких-либо сопоставимых инициатив нет, подчеркнул Матвеев. «Удивительно, конечно, все это, если не сказать, что это возмутительно», — сказал он.

Ранее коллега Матвеева, депутат Госдумы Ярослав Нилов, предложил отменить бесплатное образование для детей мигрантов. Бремя оплаты обучения он предложил возложить на родителей таких детей или на посольства соответствующих государств. Полученные денежные средства политик предложил направлять на премии учителям и развитие инфраструктуры.

Вот это да!
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