В МИД России назвали условия возобновления диалога с Западом

МИД: Россия готова к диалогу с Западом при его отказе от конфронтации

Россия готова к диалогу с Западом, но только в случае его отказа от конфронтации по отношению к Москве. Об этом в интервью РИА Новости заявил заместитель главы МИД РФ Александр Грушко.

Он прокомментировал слова генерального секретаря НАТО Марка Рютте, который сказал, что не исключает нормализацию отношений с РФ. Дипломат подчеркнул, что генсек говорил об «очень долгосрочной перспективе», которая в данный момент не прослеживается даже на горизонте.

«Мы не считаем себя врагом Запада и готовы к диалогу. Но только при отказе наших оппонентов от конфронтационной политики по отношению к России, прекращении расширения на восток и готовности к прагматичному взаимодействию на основе принципов суверенного равенства и уважения интересов друг друга», — подчеркнул Грушко.

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что без остановки экспансии НАТО решить конфликт России с Западом невозможно. «Без решения этой принципиальной и острейшей для нас проблемы урегулировать нынешний конфликт в Евроатлантике просто невозможно», — пояснил он.