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13:43, 23 июня 2025Экономика

Власти Подмосковья анонсировали новые ограничения на продажу алкоголя

В Подмосковье планируют свести к минимуму продажу алкоголя в общепите во дворах
Дмитрий Воронин

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Мособлдума 26 июня рассмотрит в первом чтении законопроект об ограничении времени продажи алкоголя в точках общепита, расположенных во дворах многоквартирных домов и на прилегающих территориях. Об этом со ссылкой на главу регионального парламента Игоря Брынцалова сообщает АГН «Москва».

Разрешить торговлю спиртным в таких заведениях в Подмосковье хотят только с 13 до 15 часов, чтобы свести к минимуму риски перепрофилирования закрывающихся в домах алкомаркетов (с 1 сентября они не смогут работать в областных дворах) в общепит, которому до этого запретили торговать алкоголем с 23 до 8 часов, то есть по ночам.

Анонсированные изменения направлены на то, чтобы не дать возникнуть «псевдокафе» на месте закрывшихся магазинов и, как объяснил Брынцалов, «не нанесут существенного ущерба» тем организациям общепита, для которых розничная продажа спиртного не в приоритете.

По его словам, псевдокафе превращаются в очаги антисоциального поведения, в то время как дворы должны быть не местом для алкоголя и шумных компаний, а пространством для прогулок детей, отдыха пенсионеров и мам с колясками.

Ранее депутаты Законодательного собрания Ленинградской области одобрили сразу в трех чтениях закон, сокращающий время продажи алкоголя в магазинах и объектах общепита (за исключением ресторанов), расположенных в многоквартирных домах или на прилегающих к ним территориях. Согласно принятым изменениям, с 1 сентября спиртное там по-прежнему можно будет продавать до 23:00, но не с 9, а с 11 часов утра.

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