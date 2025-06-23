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12:40, 23 июня 2025Наука и техника

Военный эксперт рассказал о «сводящих с ума» ракеты ПВО технологиях

Царьград: В России разработали противостоящие системам ПВО технологии
Анастасия Волова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Житель Киева снял на видео украинскую ракету противовоздушной обороны (ПВО), которая пыталась перехватить российскую ракету Х-101, но поменяла траекторию движения и поразила здание. Как отметил «Царьград», это не первый случай с начала специальной военной операции.

Военный эксперт Юрий Кнутов рассказал изданию, что существуют технологии, способные «сводить с ума» ракеты ПВО. По его словам, они применялись еще во время войны во Вьетнаме американской стороной против советских зенитных комплексов.

«Наши источники подтверждают: российские военные инженеры действительно разработали технологии, позволяющие ракетам противодействовать системам ПВО», — пишет «Царьград». Однако, отмечает издание, «остается неясным, был ли это исключительно отечественный прорыв или же имел место обмен технологиями с Ираном», так как подобные случаи фиксировались и в Израиле.

Ранее сообщалось, что холдинг «Высокоточные комплексы» поставил в российские войска партию новейших мини-ракет для зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь». В пресс-службе добавили, что данные малогабаритные боеприпасы предназначены для борьбы с различными целями в ближней зоне, в том числе и с беспилотными летательными аппаратами.

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