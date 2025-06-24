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05:00, 24 июня 2025Забота о себе

Частный детектив рассказал о неожиданным образом выдавшей измену мужа умной колонке

Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: seewhatmitchsee / Shutterstock / Fotodom

Британский частный детектив Кристофер Томас рассказал, как умная колонка неожиданным образом выдала измену мужа жене. Его историю публикует издание Mirror.

По словам детектива, одна из его клиенток заметила странные голосовые команды и запросы песен в общей с мужем истории умной колонки. «Она не шпионила за ним, просто пыталась найти песню. Но когда она открыла приложение, обнаружила запросы романтических песен, за которыми последовал рецепт ужина, а затем установка ​​подсветки, и все это — пока она была на работе», — рассказал Томас.

Когда женщина сообщила о своем открытии мужу, он заявил, что мог нажать в приложении не ту кнопку удаленно. Тогда женщина прослушала и записи голосовых команд. Оказалось, что голос принадлежал другой женщине.

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Томас признал, что сегодня интеллектуальные технологии все чаще играют роль детектива в делах о неверности.

Эти устройства отслеживают все, включая точные использованные слова, время суток, они даже знают, кто и что сказал. Вы можете удалить текстовые сообщения, но интеллектуальные помощники ведут учет вашего дня

Кристофер Томасчастный детектив

Ранее австралийская эскортница Мики Дэниелс заявила, что на неверность мужчины указывают несколько красноречивых признаков. Плохим знаком, по ее словам, является постоянная раздражительность, так как в некоторых случаях ссора ─ это лишь предлог, чтобы отлучиться из дома.

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