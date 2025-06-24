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06:01, 24 июня 2025ПутешествияЭксклюзив

Раскрыта сумма среднего чека на двоих за неделю отдыха в Абхазии

Горин: Средний чек на двоих на неделю в Абхазии — 80 тысяч рублей и более
Алена Шевченко
Алена Шевченко (корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: «Комсомольская правда» / Globallookpress.com

Средний чек на двоих на неделю в Абхазии сегодня составляет 80 тысяч рублей и более, рассказал вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин. Стоимость путешествия специалист раскрыл в беседе с «Лентой.ру».

«На самом деле средний чек из-за инфляции в последние годы вырос. Несмотря на то, что зачастую Абхазия — это самое доступное направление, включая транспортные расходы, это 80 тысяч рублей и более на двоих на неделю», — сообщил Горин.

Специалист отметил, что благодаря тому, что есть как автомобильное, железнодорожное сообщения, так и теперь авиационное, турист может выбирать удобный формат транспорта для путешествия.

«Зачастую цены путешествия в Абхазию обходятся на 20-30 процентов дешевле, чем соседние курорты Краснодарского края», — добавил Горин.

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Ранее начальница отдела приема и выдачи разрешительных документов Минтуризма Абхазии Кристина Лакербая заявила, что большинство приезжающих в республику туристов тратят относительно небольшие суммы. Она добавила, что такие путешественники стране не нужны.

Горин отметил, что слова начальницы отдела приема и выдачи разрешительных документов Минтуризма Абхазии о нежелании видеть бюджетных путешественников в республике не соответствуют туристическим принципам.

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