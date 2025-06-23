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13:38, 23 июня 2025Путешествия

«Они себе же отрубают руку». В России хотят наказать абхазскую чиновницу после слов о туристах с «Дошираками»

Депутат ГД Волоцков призвал уволить чиновницу из Абхазии за слова о россиянах
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: saiko3p / Shutterstock / Fotodom

После слов о нежелании видеть нищих отдыхающих из России сотрудницу Министерства туризма Абхазии Кристину Лакербая стоит наказать, не дав ей возможности работать дальше. Уволить ее призвал депутат Госдумы Алексей Волоцков.

Я бы на месте руководителя республики уже ее уволил бы. (…) Такими высказываниями они себе же отрубают руку

Алексей Волоцковдепутат Госдумы

Парламентарий указал, что сегодня «львиная доля всех экономических успехов Абхазии» совершается за счет россиян, посещающих республику. Граждане любят Абхазию и довольно много денег оставляют, отдыхая на ее территории. Так что, подметил Волоцков, «обижать» жителей России не стоит, а вот абхазскую чиновницу надо привлечь к ответственности за подобные высказывания.

Фото: shushonok / Shutterstock / Fotodom

В России чиновникам из Абхазии посоветовали развивать инфраструктуру

Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин также раскритиковал слова начальницы отдела приема и выдачи разрешительных документов Минтуризма Абхазии. Он заявил, что россияне массово посещают эту страну.

Абхазия — это популярное направление у российских туристов. В год с учетом однодневных пересечений ее посещают четыре с половиной миллиона человек. С туристическими целями — это пакетные туры — полтора миллиона человек

Дмитрий Горинвице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ)

В то же время вице-президент РСТ отметил, что для повышения среднего чека и, соответственно, дохода, прежде всего в Абхазии необходимо развивать свою инфраструктуру. Горин обратил внимание на важность строительства и реновации отелей высокого класса, которых сейчас крайне не хватает в Абхазии.

Все это, по его мнению, как раз дело должностных лиц — «заниматься развитием инвестиций и строительством новой инфраструктуры».

Любой турист приносит налоги, развивает экономику и дает деньги на строительство. Поэтому комментарий, который был озвучен, не соответствует туристическим принципам. Туризм должен быть для различных ценовых категорий, включая бюджетные

Дмитрий ГоринВице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ)

Также вице-президент Альянса туристических агентств (АТА) России Алексан Мкртчян заявил, что многие чиновники хотели бы видеть в своих регионах богатых туристов, однако им хватает ума молчать об этом. В продолжение эксперт пояснил, что сегодня Абхазия может продаваться только как недорогой курорт.

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В Абхазии объяснили слова чиновницы о нищих отдыхающих из России

В Абхазии поспешили объясняться за слова местной чиновницы о нищих отдыхающих из России. По мнению министра туризма республики Астамура Логуа, фраза Кристины Лакербая была вырвана из контекста.

Он отметил, что заявление чиновницы не отражает позицию всего ведомства. В туротрасли страны много проблем, добавил Логуа, но это не значит, что в ней выбирают только тех туристов, которых хотят видеть.

Глава ведомства заключил, что Абхазия рада всем гостям. Также он понадеялся на то, что число приезжающих в республику продолжит расти каждый день.

Кристина Лакербая

Кристина Лакербая

Кадр: Telegram-канал «Радиоточка НСН»

О покупающих «Дошираки» туристах из России в Абхазии высказались в конце июня

22 июня начальница отдела приема и выдачи разрешительных документов Минтуризма республики Кристина Лакербая заявила, что большинство приезжающих в Абхазию туристов тратят относительно небольшие суммы.

Тот турист, который приезжает за 300 рублей, я вас уверяю, ничего не купит. Он будет стоять в очереди за стаканом сока, воды в отеле, на улице ничего не купит. Они приезжают, покупают "Дошираки", а мы хотим, чтобы они покупали сувениры, нашу сельскохозяйственную продукцию

Кристина Лакербаясотрудница Министерства туризма Абхазии

После этого чиновница заявила, что республике такие «бедные» отдыхающие не нужны. Абхазия якобы из-за этих туристов не получит тот доход, который изначально планировался.

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