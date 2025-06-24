Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
16:08, 24 июня 2025Наука и техника

Германский беспилотник POLARIS Spaceplanes получит ударные ракеты IRIS-T

European Spaceflight: Германский беспилотник получит ударные ракеты IRIS-T
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: POLARIS Raumflugzeuge

Летательные аппараты компании POLARIS Spaceplanes получат ударные ракеты класса «воздух-воздух» Infra Red Imaging System Tail/Thrust Vector-Controlled (IRIS-T). Об этом сообщает издание European Spaceflight.

Соответствующее соглашение о партнерстве заключили компании POLARIS Spaceplanes и Diehl Defence. Первая занимается создание беспилотной платформы AURORA, предназначенной для испытаний гиперзвуковых полетов и, после добавления одноразовой верхней ступени, выведения спутников на околоземную орбиту, вторая — производит зенитные ракеты IRIS-T.

В ходе Международного авиакосмического салона Париж-Ле-Бурже (Франция) стороны договорились о разработке совместной системы Airborne Launching and Attack System (AirLAS), предполагающей запуск с беспилотного носителя ракеты IRIS-T. Из рендеров, представленных компаниями, следует, что 2,9-метровую ударную ракету могут переносить 5-метровые прототипы беспилотников MIRA II и MIRA III, испытания которых проводит POLARIS Spaceplanes.

Материалы по теме:
Русская охота. Как российские боевые беспилотники стали одними из лучших в мире?
Русская охота.Как российские боевые беспилотники стали одними из лучших в мире?
19 октября 2022
Самые опасные беспилотники: какими бывают современные дроны и почему за ними будущее войны?
Самые опасные беспилотники:какими бывают современные дроны и почему за ними будущее войны?
24 декабря 2022

В мае издание сообщило, что носитель гиперзвуковых аппаратов и средство для выведения спутников AURORA, разрабатываемый германской компанией POLARIS Spaceplanes, готовится к проведению своей первой стыковки с воздушным топливозаправщиком.

В феврале European Spaceflight рассказало, что POLARIS Spaceplanes получила от Федерального управления по оборудованию, информационным технологиям и поддержке в эксплуатации бундесвера контракт на создание гиперзвукового исследовательского аппарата.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Они не знают, какого ***** они творят!» Трамп разочаровался в Израиле из-за нарушения перемирия. Чем это грозит Ближнему Востоку?

    Военкор рассказал о важности продвижения ВС России к Константиновке

    В Раде предрекли конец режима Зеленского при одном условии

    Российской экономике спрогнозировали двукратное замедление роста

    Психолог раскрыла способ справиться с усталостью

    Россиянка описала полет в бизнес-классе лучшей авиакомпании фразой «как будто в рекламе»

    Российская нефть подорожала

    Буланова попала в книгу рекордов России

    В российском регионе арестован подросток за жестокую расправу над ребенком

    В России сделали вывод из мятежа Пригожина

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости