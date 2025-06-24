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23:49, 24 июня 2025Мир

Горевшее почти три недели судно с тремя тысячами автомобилей на борту затонуло

Судно с 3 тысячами автомобилей на борту затонуло в Тихом океане после пожара
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: U.S. Coast Guard / Air Station Kodiak / Reuters

Горевшее почти три недели судно с тремя тысячами автомобилей на борту Morning Midas затонуло в Тихом океане. Об этом сообщил представитель компании-судовладельца Zodiac Maritime, передает Bloomberg.

Находившиеся на борту 22 моряка пытались потушить пожар своими силами, но в итоге покинули корабль. Непогода усилила ущерб, что привело к затоплению автовоза 23 июня.

Представитель компании напомнил, что возгорание предположительно началось на палубе, где стояли электромобили.

О пожаре на судне стало известно 5 июня. Возгорание началось на восьмой день рейса из Китая в Мексику. Инцидент произошел в 300 милях (около 483 километрах) к югу от острова Адак на Аляске.

Спустя неделю, 12 июня, судно продолжало гореть. На фото, сделанных Береговой охраной США с воздуха, было заметно, что оно получило значительные повреждения.

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