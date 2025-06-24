Госдума ратифицировала соглашение с ОАЭ об устранении двойного налогообложения

Дума ратифицировала соглашение РФ и ОАЭ об устранении двойного налогообложения

Госдума ратифицировала соглашение между правительствами РФ и ОАЭ об устранении двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и капитал и предотвращении избежания и уклонения от налогообложения, подписанное 17 февраля в Абу-Даби. Об этом сообщает ТАСС.

Соглашения об избежании двойного налогообложения заключают, чтобы дважды не взимать одни и те же сборы в стране-резиденте и стране, где находится источник доходов. Документ определяет методы устранения двойного налогообложения, гарантирует недопущение налоговой дискриминации, содержит перечень налогов, в отношении которых будет действовать.

Соглашением, в частности, регулируются вопросы налогообложения доходов от движимого и недвижимого имущества, а также от его отчуждения, прибыли от предпринимательской деятельности, доходов физических лиц, налогообложения дивидендов и процентов. Также предусматриваются механизмы взаимодействия компетентных органов двух государств в вопросах обмена соответствующей информацией.

На стадии согласования проекта эмиратские СМИ подчеркивали, что соглашение позволит создать благоприятную налоговую базу для инвестиций и поможет устранить налоговые барьеры, препятствующие деятельности инвесторов.

На фоне ухудшения отношений РФ с недружественными странами некоторые подобные соглашения в последние годы напротив переставали действовать. Так, например, произошло в случае с российско-латвийским договором.