Китайские товары хлынули в США после новостей о торговом перемирии

Bloomberg: Переговоры США и КНР обеспечили китайским портам рекордную загрузку

На прошлой неделе в Китае зафиксировали отправку почти семи миллионов контейнеров как за границу, так и внутри страны. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на Министерство транспорта КНР.

Как следствие, китайские порты столкнулись с рекордной загрузкой за всю историю наблюдений. Причиной этого называют стремление экспортеров как можно быстрее доставить товары в США до введения пошлин. Кроме того, скачок связан с новостями о торговом перемирии между двумя странами.

Также китайские поставщики нарастили поставки в Юго-Восточную Азию, чтобы потом перенаправить эти товары на американский рынок. В результате южнокорейский экспорт в США приблизился к максимальным значениям, а Вьетнам, Тайвань и Таиланд сообщили о рекордных поставках на рынок Соединенных Штатов в конце весны.

Кроме того, резко пошли вверх как авиа- так и железнодорожные грузоперевозки внутри самой КНР. И те, и другие вышли на максимальные показатели.

Как известно, 12 мая США и КНР договорились о временном снижении тарифов на 90 дней. Однако позже президент США Дональд Трамп обвинил Китай в нарушении торгового соглашения.

В начале июня представители США и Китая смогли согласовать предварительный план торгового перемирия.