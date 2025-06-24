Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
15:00, 24 июня 2025Экономика

Китайские товары хлынули в США после новостей о торговом перемирии

Bloomberg: Переговоры США и КНР обеспечили китайским портам рекордную загрузку
Кирилл Луцюк

Фото: China Daily / Reuters

На прошлой неделе в Китае зафиксировали отправку почти семи миллионов контейнеров как за границу, так и внутри страны. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на Министерство транспорта КНР.

Как следствие, китайские порты столкнулись с рекордной загрузкой за всю историю наблюдений. Причиной этого называют стремление экспортеров как можно быстрее доставить товары в США до введения пошлин. Кроме того, скачок связан с новостями о торговом перемирии между двумя странами.

Также китайские поставщики нарастили поставки в Юго-Восточную Азию, чтобы потом перенаправить эти товары на американский рынок. В результате южнокорейский экспорт в США приблизился к максимальным значениям, а Вьетнам, Тайвань и Таиланд сообщили о рекордных поставках на рынок Соединенных Штатов в конце весны.

Материалы по теме:
США хотят задушить экономику Китая. Как Пекин будет спасать себя и почему Россия от этого выиграет?
США хотят задушить экономику Китая.Как Пекин будет спасать себя и почему Россия от этого выиграет?
13 января 2025
Китай годами скрывал проблемы в экономике. Чем это обернулось?
Китай годами скрывал проблемы в экономике.Чем это обернулось?
3 января 2024

Кроме того, резко пошли вверх как авиа- так и железнодорожные грузоперевозки внутри самой КНР. И те, и другие вышли на максимальные показатели.

Как известно, 12 мая США и КНР договорились о временном снижении тарифов на 90 дней. Однако позже президент США Дональд Трамп обвинил Китай в нарушении торгового соглашения.

В начале июня представители США и Китая смогли согласовать предварительный план торгового перемирия.

Это интересно!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп обратился к Нетаньяху с просьбой

    Раскрыты особенности выпущенной ВСУ по России ракеты «Нептун»

    Израиль решил воздержаться от ударов по Ирану

    Проржавевший фургон Пригожина заметили во дворе отеля в российском городе

    Зеленский оценил возможности Украины в производстве дронов и пожаловался на нехватку денег

    Россиянин случайно купил роскошные кроссовки за 3900 рублей

    Стало известно о проникших в российское приграничье украинских диверсантах

    Раскрыт неожиданный механизм улучшения памяти

    Обвиненного в теракте в Москве бойца ММА уличили в симулировании

    Мусор научились превращать в лекарство

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости