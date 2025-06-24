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18:26, 24 июня 2025Спорт

Кремлев назвал итоги пари с Александром Емельяненко на квартиру за год без алкоголя

Кремлев заявил, что боец Александр Емельяненко проиграл пари на год без алкоголя
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: News.ru / Globallookpress.com

Президент Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлев заявил, что российский боец смешанного стиля (MMA) Александр Емельяненко проиграл ему пари. Его слова приводит «Чемпионат».

Кремлев подчеркнул, что не подарит ему квартиру. «Я искренне желаю Саше здоровья и скорейшего возвращения в форму. Он настоящий боец», — добавил президент IBA.

20 января 2024 года Кремлев заключил пари с Александром Емельяненко. Он пообещал подарить спортсмену квартиру, если тот проведет год без алкоголя и в спортивном режиме.

Ранее Емельяненко рассказал о лечении от алкоголизма. «Я ложился в больницы, предоставляли ВИП-палаты, меня капали, назначали процедуры. Потом я выходил, думал: никто не узнает, возьму пивка. И опять все начиналось с того же самого», — заявил боец MMA, добавив, что ему нравился такой образ жизни.

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