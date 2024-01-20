Александру Емельяненко пообещали подарить квартиру за год без алкоголя

Кремлев пообещал подарить Александру Емельяненко квартиру за год без алкоголя

Президент Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлев заключил пари с российским бойцом смешанного стиля (MMA) Александром Емельяненко. Об этом он сообщил в Telegram.

Кремлев пообещал подарить Емельяненко квартиру, если тот проведет год без алкоголя и в спортивном режиме. «Кто поймает Александра пьяным, люди добрые, пишите!» — добавил он.

Ранее Емельяненко рассказал о лечении от алкоголизма. «Я ложился в больницы, предоставляли ВИП-палаты, меня капали, назначали процедуры. Потом я выходил, думал: никто не узнает, возьму пивка. И опять все начиналось с того же самого», — заявил Емельяненко, добавив, что ему нравился такой образ жизни.

В активе 42-летнего Емельяненко 40 поединков в ММА, в которых он одержал 29 побед и потерпел 10 поражений. Еще один бой с его участием завершился вничью.

