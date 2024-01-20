Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Арсенал
5:0
Завершен
Кристал Пэлас
Англия - Премьер-лига|21-й тур
Лада
2:1
Завершен
Витязь
Фонбет Чемпионат КХЛ
Вильярреал
1:1
Завершен
Мальорка
Испания - Примера|21-й тур
Рома
2:1
Завершен
Верона
Италия - Серия А|21-й тур
Алекс де Минор
Завтра
11:00 (Мск)
Андрей Рублёв
Australian Open (м)
23:11, 20 января 2024Спорт

Александру Емельяненко пообещали подарить квартиру за год без алкоголя

Кремлев пообещал подарить Александру Емельяненко квартиру за год без алкоголя

Фото: Павел Кашаев / Global Look Press

Президент Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлев заключил пари с российским бойцом смешанного стиля (MMA) Александром Емельяненко. Об этом он сообщил в Telegram.

Кремлев пообещал подарить Емельяненко квартиру, если тот проведет год без алкоголя и в спортивном режиме. «Кто поймает Александра пьяным, люди добрые, пишите!» — добавил он.

Ранее Емельяненко рассказал о лечении от алкоголизма. «Я ложился в больницы, предоставляли ВИП-палаты, меня капали, назначали процедуры. Потом я выходил, думал: никто не узнает, возьму пивка. И опять все начиналось с того же самого», — заявил Емельяненко, добавив, что ему нравился такой образ жизни.

В активе 42-летнего Емельяненко 40 поединков в ММА, в которых он одержал 29 побед и потерпел 10 поражений. Еще один бой с его участием завершился вничью.

Что думаешь? Оцени!
      Андрей Стрельцов
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Глава Wildberries Бакальчук высказалась о пожаре на складе в Петербурге

      Военные подняли флаг России в Богдановке

      Следователи проверят школу в Нижнем Тагиле из-за хлеба со стеклом

      Десятки человек погибли в США из-за арктического циклона

      Минобороны сообщило об уничтожении украинского дрона над Орловской областью

      Александру Емельяненко пообещали подарить квартиру за год без алкоголя

      Индия купила у России первую партию свинины с 2020 года

      В Германии сообщили о новой стратегии ВСУ

      Военкор сообщил о взятии российскими войсками поселка на купянском направлении

      На Украине предрекли ВСУ скорое отступление вглубь страны

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше