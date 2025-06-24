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12:01, 24 июня 2025Мир

Лавров объяснил перенос переговоров с США

Лавров: Американцы попросили перенести переговоры по раздражителям отношений
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Denis Balibouse / AP

США попросили перенести переговоры по раздражителям двусторонних отношений с Россией. Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров в ходе выступления на XI международном научно-экспертном форуме «Примаковские чтения», передает корреспондент «Ленты.ру».

«Американцы попросили перенести переговоры по раздражителям, но что-то им не понравилось или передумали», — рассказал глава внешнеполитического ведомства.

Лавров также уточнил, что у него была достигнута договоренность с государственным секретарем США Марко Рубио, согласно которой Москва и Вашингтон будут улучшать отношения там, где это возможно. Однако если где-то они непреодолимы, то обе стороны не будут допускать эскалации напряженности.

16 июня официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила, что США отменили новый раунд консультаций с Россией по нормализации работы посольств и консульств двух государств. Однако она выразила надежду на то, что взятая Вашингтоном пауза в проведении встреч «не станет слишком длинной».

Также помощник российского лидера по международным делам Юрий Ушаков заявил, что США предложили России взять паузу в контактах по нормализации отношений, однако стороны в ближайшем времени достигнут новой договоренности по следующей встрече.

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