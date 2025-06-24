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14:40, 24 июня 2025Экономика

Треть российских компаний сообщили об ухудшении ситуации

«Яков и Партнеры»: С ухудшением ситуации столкнулись 34 процента компаний в РФ
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: fizkes / Shutterstock / Fotodom  

Доля российских бизнесменов, которые говорят об ухудшении ситуации в их компаниях за последние полгода, взлетела до 34 процентов, что даже выше, чем в 2022 году. Об этом со ссылкой на исследование «CEO-барометр» от консалтинговой компании «Яков и Партнеры» пишет Forbes.

В мае прошлого года о проблемах сообщали только 16 процентов, а в декабре 2024-го — 24 процента. Сейчас чаще всего такие ответы дают представители капиталоемких отраслей, таких как горнодобывающая промышленность, тяжелая промышленность, нефтегазовый сектор, химия, энергетика и транспорт.

Вместе с тем 90 процентов опрошенных не теряют оптимизм, ожидая, что во вторую половину года ситуация улучшится или, как минимум, не изменится. Это значительно лучше, чем год назад, когда позитивные ожидания демонстрировали 53 процента. В декабре 2022 года о надежде на лучшее говорили только 48 процентов.

Другие результаты исследования показывают, что санкционные ограничения перестали быть главной проблемой для российского бизнеса (о ее значимости говорят только 20 процентов), на ее месте теперь дефицит кадров. О нехватке рабочей силы как сдерживающем факторе рассказали 48 процентов опрошенных.

На втором месте идет недоступность заемных средств из-за высокой ключевой ставки, хотя большая часть компаний все еще сохраняет или расширяет инвестиционный портфель.

Ранее глава Минэкономразвития Максим Решетников предупредил, что российская экономика охлаждается, а по ряду индикаторов и ощущениям бизнеса она оказалась на грани перехода в рецессию.

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