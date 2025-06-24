Начальник Генштаба ЦАХАЛ рассказал о новом этапе конфликта с Ираном

Начальник Генштаба ЦАХАЛ Замир: Фокус Израиля вновь смещается на Газу

Начальник Генштаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Эяль Замир заявил, что кампания против Ирана не закончена, ее новый этап еще впереди. Его слова приводит Reuters.

Замир отметил, что военные находятся на этапе «завершения важной главы», однако сейчас их фокус вновь смещается на возвращение в Газу с целью освобождения израильских заложников и ликвидации ХАМАС.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил о готовности Израиля и Ирана заключить перемирие, которое по истечении 24 часов должно стать «официальным прекращением 12-дневной войны».

Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что Тегеран будет соблюдать режим прекращения огня, если его не нарушит израильская сторона.