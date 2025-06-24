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04:30, 24 июня 2025Наука и техника

Обнаружена неожиданная польза лекарства от диабета

EAN: Лираглутид сокращает количество дней с мигренью у пациентов с ожирением
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Towfiqu barbhuiya / Unsplash

Исследование, представленное на Европейском конгрессе неврологии 2025 года, показало, что препарат для лечения диабета значительно сокращает количество дней с мигренью у пациентов с ожирением. Лираглутид, агонист рецепторов GLP-1, уменьшил частоту головных болей более чем вдвое и улучшил качество жизни участников без заметного снижения веса. Ученые связывают эффект с понижением давления спинномозговой жидкости в головном мозге, что открывает новое направление в терапии мигрени.

В исследовании приняли участие 26 взрослых пациентов с хронической мигренью. После курса лечения лираглутидом они в среднем отмечали на 11 дней с мигренью меньше и значительно улучшали свои способности к работе и социальной активности. Важный вывод: снижение индекса массы тела было минимальным и не влияло на улучшение состояния, что подтверждает гипотезу о роли снижения внутричерепного давления.

Согласно мнению ведущего автора исследования, эффект наступал уже в первые две недели и сохранялся на протяжении всего трехмесячного наблюдения. Лекарство уменьшает выработку спинномозговой жидкости и снижает компрессию венозных синусов мозга, что приводит к снижению уровня пептида CGRP — ключевого фактора развития мигрени.

Хотя у части участников возникали легкие желудочно-кишечные побочные эффекты, лечение не прерывали. В ближайших планах ученых — крупное исследование с прямым измерением внутричерепного давления и проверкой других препаратов класса GLP-1. Если результаты подтвердятся, это может стать прорывом в лечении мигрени для миллионов людей по всему миру.

Ранее ученые уже обращали внимание на возможную связь мигрени с различными факторами. Новое исследование австралийских специалистов впервые выявило прямую связь между состоянием полости рта и частотой головных болей у женщин.

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