Хоккеист Овечкин показал фото с отдыха в Турции с российскими спортсменами

Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин показал фото с отдыха со звездами российского спорта. Оно доступно в Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) футболиста Романа Павлюченко.

Хоккеист отдыхает в Турции. Кроме Павлюченко, с ним вместе на снимке волейболист сборной России Игорь Кобзарь, хоккеист магнитогорского «Металлурга» Егор Яковлев и бывший баскетболист сборной России Виталий Фридзон.

12 июня Овечкин вместе с другими спортсменами-соотечественниками исполнил гимн России. Кадры были сняты в одном из турецких отелей.

Ранее сообщалось о том, что Овечкин на месяц улетит в Турцию. Уточнялось, что спортсмен отправится в отпуск, однако в рамках поездки также проведет ряд рабочих встреч.