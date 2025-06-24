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12:43, 24 июня 2025Мир

Песков рассказал об оголтелости НАТО

Песков: НАТО и страны Европы идут по пути оголтелой милитаризации
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Natalia Shatokhina / News.ru / Globallookpress.com

Североатлантический альянс и европейские страны идут по пути оголтелой милитаризации. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, его слова передает ТАСС.

«НАТО уверенно шагает по пути оголтелой милитаризации. Европа идет по этому же пути. Это та реальность, которая в данный момент нас окружает. Это реальность, которую мы имеем в виду», — отметил представитель Кремля.

Также Песков заявил, что функционеры военного блока «сделали из России монстра», чтобы принять решение об увеличении расходов на оборону альянса в 5 процентов от ВВП стран — участниц.

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