Песков рассказал об оголтелости НАТО

Песков: НАТО и страны Европы идут по пути оголтелой милитаризации

Североатлантический альянс и европейские страны идут по пути оголтелой милитаризации. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, его слова передает ТАСС.

«НАТО уверенно шагает по пути оголтелой милитаризации. Европа идет по этому же пути. Это та реальность, которая в данный момент нас окружает. Это реальность, которую мы имеем в виду», — отметил представитель Кремля.

Также Песков заявил, что функционеры военного блока «сделали из России монстра», чтобы принять решение об увеличении расходов на оборону альянса в 5 процентов от ВВП стран — участниц.