Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
03:30, 24 июня 2025Из жизни

Двухметровый сом напал на пять человек

В Германии полиция расстреляла сома, который напал на пятерых человек в озере
Никита Савин
Никита Савин

Фото: wwwarjag / Shutterstock / Fotodom

В Германии полицейский был вынужден открыть огонь по двухметровому сому, который покалечил купальщиков в баварском озере Бромбах. Об этом сообщает inFranken.de.

Инцидент произошел в пятницу, 20 июня, после того как агрессивная рыба, вес которой достигал 90 килограммов, за короткий период времени напала на пятерых участников фестиваля Burning Beach. Пострадавшие получили легкие травмы, однако сотрудники полиции приняли решение ликвидировать агрессивную рыбу и трижды выстрелили в нее.

Происшествие вызвало протесты среди зоозащитников. Они заявили, что на людей напал сом, который охранял кладку икры. В полиции парировали, что купающиеся, в том числе и дети, могли запаниковать и захлебнуться из-за неожиданных нападений агрессивной рыбы.

Материалы по теме:
Самый страшный зверь Бегемот-каннибал и кровавый фестиваль на лучших снимках дикой природы
Самый страшный зверьБегемот-каннибал и кровавый фестиваль на лучших снимках дикой природы
12 сентября 2019
«Я вырвала сына из пасти леопарда» Дикие звери приходят в индийскую деревню и калечат людей. Даже дети берут в руки топоры
«Я вырвала сына из пасти леопарда»Дикие звери приходят в индийскую деревню и калечат людей. Даже дети берут в руки топоры
13 января 2021

В баварской ассоциации рыболовов отметили, что властям стоило закрыть пляж на время нереста сомов. Там также сказали, что в обычное время сом является одной из самых безопасных рыб для человека.

Ранее сообщалось, что в Индии фермер лишился руки из-за укуса обыкновенного мешкожаберного сома. У мужчины развилась газовая гангрена.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Поздравляю всех!» Трамп заявил, что Иран и Израиль договорились о перемирии

    Трамп прокомментировал будущее перемирие между Ираном и Израилем

    Стало известно о подставе Трампа от европейцев

    Жителей многоэтажного дома эвакуировали после падения обломков БПЛА

    Пытавшийся правильно питаться американец угодил на операционный стол

    Обломки сбитого беспилотника упали на жилой дом

    План «Ковер» ввели в двух московских аэропортах

    Еще один БПЛА сбили на подлете к Москве

    В Иране подтвердили слова Трампа о заключении перемирия с Израилем

    Собянин сообщил о поражении летевшего на Москву беспилотника

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости