Двухметровый сом напал на пять человек

В Германии полиция расстреляла сома, который напал на пятерых человек в озере

В Германии полицейский был вынужден открыть огонь по двухметровому сому, который покалечил купальщиков в баварском озере Бромбах. Об этом сообщает inFranken.de.

Инцидент произошел в пятницу, 20 июня, после того как агрессивная рыба, вес которой достигал 90 килограммов, за короткий период времени напала на пятерых участников фестиваля Burning Beach. Пострадавшие получили легкие травмы, однако сотрудники полиции приняли решение ликвидировать агрессивную рыбу и трижды выстрелили в нее.

Происшествие вызвало протесты среди зоозащитников. Они заявили, что на людей напал сом, который охранял кладку икры. В полиции парировали, что купающиеся, в том числе и дети, могли запаниковать и захлебнуться из-за неожиданных нападений агрессивной рыбы.

В баварской ассоциации рыболовов отметили, что властям стоило закрыть пляж на время нереста сомов. Там также сказали, что в обычное время сом является одной из самых безопасных рыб для человека.

Ранее сообщалось, что в Индии фермер лишился руки из-за укуса обыкновенного мешкожаберного сома. У мужчины развилась газовая гангрена.