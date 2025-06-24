Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
10:22, 24 июня 2025Россия

Раскрыты подробности о пострадавшей при попадании БПЛА в дом под Москвой беременной

Воробьев: Угрозы жизни беременной, которая пострадала при атаке БПЛА, нет
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Угрозы жизни для беременной женщины и ее ребенка, которая пострадала при попадании беспилотника в многоэтажку в подмосковном Красногорске, нет. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев в Telegram-канале.

«Мужчина получил помощь и отказался от госпитализации. Беременная женщина в перинатальном центре — угрозы для нее и ребенка нет. Сегодня ей проведут дополнительно полное обследование», — сообщил Воробьев.

Он добавил, что другие жильцы многоэтажки отказались от медицинской помощи. На месте происшествия продолжает дежурить служба медицины катастроф и бригады скорой помощи, а также работает глава Красногорского городского округа.

Ранее в сети появились кадры красногорской квартиры, которая выгорела изнутри из-за попадания беспилотника. В комнате выбило все окна, в самом же помещении разбросаны обломки.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Окончание 12-дневной войны». Иран и Израиль объявили о прекращении огня. Сколько продлится перемирие и на каких условиях?

    Дачников призвали опасаться луковичных цветов

    Миллиардер Безос устроил полуголую вечеринку на фоне протестов из-за свадьбы

    Оценены последствия потери Сум для Украины

    Роботакси Tesla заинтересовались власти

    Россияне назвали профессию мечты

    Описана боевая обстановка в районе Сум

    В Северной Осетии объявили беспилотную опасность

    Названа главная ошибка Трампа в конфликте с Ираном

    Зеленский назвал свои опасения из-за конфликта на Ближнем Востоке

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости