Раскрыты подробности о пострадавшей при попадании БПЛА в дом под Москвой беременной

Воробьев: Угрозы жизни беременной, которая пострадала при атаке БПЛА, нет

Угрозы жизни для беременной женщины и ее ребенка, которая пострадала при попадании беспилотника в многоэтажку в подмосковном Красногорске, нет. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев в Telegram-канале.

«Мужчина получил помощь и отказался от госпитализации. Беременная женщина в перинатальном центре — угрозы для нее и ребенка нет. Сегодня ей проведут дополнительно полное обследование», — сообщил Воробьев.

Он добавил, что другие жильцы многоэтажки отказались от медицинской помощи. На месте происшествия продолжает дежурить служба медицины катастроф и бригады скорой помощи, а также работает глава Красногорского городского округа.

Ранее в сети появились кадры красногорской квартиры, которая выгорела изнутри из-за попадания беспилотника. В комнате выбило все окна, в самом же помещении разбросаны обломки.