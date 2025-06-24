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17:51, 24 июня 2025Спорт

Российским пловцам назвали условия для общения с прессой на чемпионате мира

World Aquatics разрешила российским пловцам общаться с прессой
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Celso Pupo / Shutterstock / Fotodom

Международная федерация плавания (World Aquatics) разрешила российским спортсменам общаться с прессой во время чемпионата мира и других соревнований. Об этом сообщает РИА Новости.

В World Aquatics назвали условия для взаимодействия россиян с аккредитованными СМИ при соблюдении строгого регламента. Отечественным пловцам не разрешается высказываться о каких–либо конфликтах, странах, находящихся в состоянии конфликта, а также на любую тему, которая могла бы связать их участие в турнире с какой-либо страной, находящейся в таком состоянии.

10 июня российские пловцы и прыгуны в воду получили запрет на общение с представителями СМИ во время летней Универсиады-2025 в Германии. В World Aquatics заявили, что ограничение связано с наличием у россиян нейтрального статуса.

В ноябре 2024 года World Aquatics смягчила критерии допуска россиян к соревнованиям. Отечественные спортсмены могут выступать на международных турнирах по синхронному плаванию, а также в групповых дисциплинах в плавании и прыжках в воду.

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