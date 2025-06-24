Создан метод получения популярного обезболивающего из пластика

NatChem: Бактерия E. coli помогла ученым получить парацетамол из пластика

Исследователи из Университета Эдинбурга открыли способ использовать бактерии Escherichia coli для превращения пластиковых отходов в парацетамол — популярное обезболивающее и жаропонижающее средство. Работа опубликована в журнале Nature Chemistry.

Ученые взяли пластик PET, широко используемый в бутылках и упаковке, и с помощью устойчивых химических методов преобразовали его в вещество, которое бактерии смогли превратить в пара-аминобензойную кислоту (PABA) — важный метаболит, необходимый для их роста. Этот процесс стал возможен благодаря уникальной химической реакции перестроения Лоссена, впервые примененной в живых клетках. Вопреки лабораторным условиям, обычно требующим жестких параметров, реакция происходила сама по себе в присутствии бактерий и катализировалась фосфатами внутри клеток.

Далее бактерии были дополнительно генетически модифицированы — в них встроили гены от грибов и почвенных бактерий, которые позволили преобразовывать PABA в парацетамол. В итоге за менее чем сутки из пластикового сырья получали лекарство с высокой эффективностью — выход достигал 92 процентов, а выбросы оставались минимальными.

Авторы подчеркивают, что это первый в мире метод, который объединяет биологию и химию для прямого превращения пластика в лекарственные препараты. В будущем технология может помочь одновременно бороться с загрязнением пластиком и создавать важные медикаменты более экологично и эффективно.

Ранее ученые выявили присутствие микропластика в биологических жидкостях и тканях человека, включая кровь, мочу и плаценту, что свидетельствует о широком распространении загрязнения пластиком в организме.