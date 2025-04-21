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10:49, 21 апреля 2025Наука и техника

Обнаружены следы опасных веществ в организме женщин

Ecotoxicol Environ Saf: В фолликулярной жидкости яичников нашли микропластик
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: RusAKphoto / Shutterstock / Fotodom

Ученые впервые нашли микропластик в фолликулярной жидкости женских яичников — среде, в которой созревают яйцеклетки. Это открытие вызывает тревогу: загрязнение этой жидкости может повлиять на фертильность, гормональный баланс и общее репродуктивное здоровье женщин. Результаты исследования опубликованы в журнале Ecotoxicology and Environmental Safety.

Анализ провели у 18 пациенток клиники репродуктивной медицины в Салерно. У 14 из них в фолликулярной жидкости были обнаружены микропластиковые частицы. Как отмечают авторы, это важный шаг к пониманию влияния пластика на женское здоровье, но одновременно и серьезный повод для беспокойства.

Микропластик уже находили в моче, сперме, плаценте, крови и даже мозге человека. Но впервые он зафиксирован именно в месте, где происходит развитие яйцеклеток. Загрязнение этой области токсичными веществами, содержащимися в пластике — такими как бисфенол, фталаты и ПФАС — может иметь прямое влияние на репродуктивную функцию. Эти химикаты давно известны как гормональные дизрупторы и связаны с бесплодием, раком и нарушениями развития.

Исследования на животных уже показывали, что микропластик может вызывать дисфункцию яичников, снижение зрелости яйцеклеток и даже изменения тканей. Теперь у ученых есть первые подтверждения аналогичного эффекта у человека, хотя они подчеркивают необходимость дальнейших эпидемиологических исследований для оценки степени воздействия и безопасного порога.

Эксперты советуют избегать нагревания пластика, хранения горячей еды в пластиковой таре и использования одноразовых стаканчиков, так как они могут выделять триллионы микрочастиц. Более безопасные альтернативы — стекло, дерево и нержавеющая сталь.

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