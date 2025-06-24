Стало известно о снятии клуба КХЛ со следующего сезона

«Витязь» не примет участие в следующем сезоне КХЛ

Стало известно о снятии клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) со следующего сезона. Об этом сообщил официальный сайт лиги.

Подмосковный «Витязь» уведомил КХЛ о приостановке участия команды в профессиональных соревнованиях из-за финансовых долгов. Также в следующем сезоне Молодежной хоккейной лиги не сыграет дублирующий состав «Витязя».

Совет директоров КХЛ рассмотрит вопрос о внесении изменений в состав участников турнира. Предполагается также перевод тольяттинской «Лады» из Восточной в Западную конференцию.

Ранее о попытке спасти «Витязь» заявлял бывший тренер СКА из Санкт-Петербурга Роман Ротенберг. «Я не буду говорить, какие клубы за годы работы в КХЛ удалось спасти, это было не раз. И делали это вместе», — отметил он.