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17:37, 14 июня 2025Спорт

Ротенберг рассказал о попытках спасти российский хоккей

Роман Ротенберг рассказал о попытках спасти российские хоккейные клубы
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Валентина Певцова / Коммерсантъ

Тренер Роман Ротенберг рассказал о попытках спасти российские хоккейные клубы. Его слова приводит ТАСС.

Специалист заявил, что пытался помочь подмосковному клубу «Витязь» решить финансовые проблемы. «Я не буду говорить, какие клубы за годы работы в КХЛ удалось спасти, это было не раз. И делали это вместе», — поделился подробностями он.

Об увольнении Ротенберга из петербургского СКА стало известно 2 июня. Сообщалось, что такое решение принял новый совет директоров клуба.

Позднее «Матч ТВ» сообщил, что Ротенберг может стать главным тренером «Витязя». Отмечалось, что в подмосковном клубе Ротенберг займет не только должность главного тренера, но и одного из функционеров команды.

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