Ротенберг рассказал о попытках спасти российский хоккей

Роман Ротенберг рассказал о попытках спасти российские хоккейные клубы

Тренер Роман Ротенберг рассказал о попытках спасти российские хоккейные клубы. Его слова приводит ТАСС.

Специалист заявил, что пытался помочь подмосковному клубу «Витязь» решить финансовые проблемы. «Я не буду говорить, какие клубы за годы работы в КХЛ удалось спасти, это было не раз. И делали это вместе», — поделился подробностями он.

Об увольнении Ротенберга из петербургского СКА стало известно 2 июня. Сообщалось, что такое решение принял новый совет директоров клуба.

Позднее «Матч ТВ» сообщил, что Ротенберг может стать главным тренером «Витязя». Отмечалось, что в подмосковном клубе Ротенберг займет не только должность главного тренера, но и одного из функционеров команды.