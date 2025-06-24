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11:53, 24 июня 2025Экономика

Станцию метро «Новомосковская» предложили переименовать в «Станкин»

Кабмин предложил переименовать станцию метро «Новомосковская» в «Станкин»
Мария Черкасова

Фото: Sunny1917 / Wikimedia

Кабмин России рекомендовал столичному правительству рассмотреть вопрос переименования станции метро «Новомосковская» в «Станкин», сообщает ТАСС.

Станцию предлагается назвать в честь кампуса МГТУ «Станкин», который будет располагаться рядом на 15 гектарах земли. Техзадание по возведению комплекса для 11,5 тысячи студентов должно быть готово уже к сентябрю 2025 года.

Станция «Новомосковская» соединяет Сокольническую и Троицкую линии метро в районе «Коммунарка».

В настоящее время в структуру «Станкина» входит Институт информационных технологий, Институт социально-экономического менеджмента, Институт производственных технологий и инжиниринга, Институт цифровых интеллектуальных систем, 27 кафедр и филиал в Егорьевске.

Ранее началось проектирование нового участка Сокольнической линии Московского метрополитена. Красную ветку собираются продлить на северо-восток столицы.

В Санкт-Петербурге тем временем предложили продлить метро до аэропорта Пулково. Окончательные сроки строительства линии будут определены после решения вопроса с финансированием.

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