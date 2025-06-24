Футболист Наир Тикнизян забил гол в первом матче за «Црвену Звезду»

Полузащитник сборной Армении по футболу Наир Тикнизян забил гол в первом матче за белградскую «Црвену Звезду». Об этом сообщается на сайте команды.

Футболист вышел в стартовом составе в товарищеской встрече против черногорской команды «Сутьеска». Он отличился забитым мячом на 23-й минуте матча.

22 июня Тикнизян перешел из московского «Локомотива» в «Црвену Звезду». Контракт с футболистом заключен на три года, финансовые условия не уточняются. В новом клубе Тикнизян будет выступать под 71-м номером.

По информации Sport24, «Црвена Звезда» купила игрока за 1,7 миллиона евро. Еще 500 тысяч российский клуб может получить в качестве бонусов.