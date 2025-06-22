«Црвена Звезда» купила футболиста у «Локомотива»

Сербская «Црвена Звезда» купила Наира Тикнизяна у московского «Локомотива»

Полузащитник сборной Армении по футболу Наир Тикнязян перешел из московского «Локомотива» в белградскую «Црвену Звезду». Об этом сообщается на сайте сербской команды.

«Впечатления очень положительные, я попал в большой клуб, который играет в европейских соревнованиях. Я осознаю ответственность, которая лежит на мне», — заявил Тикнизян.

Контракт с футболистом заключен на три года, финансовые условия не уточняются. В новом клубе Тикнизян будет выступать под 71-м номером. По информации Sport24 «Црвена Звезда» купила игрока за 1,7 миллиона евро. Еще 500 тысяч российский клуб может получить в качестве бонусов.

Тикнизян играл за «Локомотив» с 2021 года. В прошлом сезоне он забил два мяча и сделал одну результативную передачу в 23 матчах Российской премьер-лиги (РПЛ).