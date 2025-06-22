Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Александр Бублик
2:0
Завершен
Даниил Медведев
Галле
Ювентус
Сегодня
19:00 (Мск)
Видад
Клубный чемпионат мира — 2025|Группа G. 2-й тур
Реал Мадрид
Сегодня
22:00 (Мск)
Пачука
Клубный чемпионат мира — 2025|Группа H. 2-й тур
Манчестер Сити
Завтра
04:00 (Мск)
Аль-Айн
Клубный чемпионат мира — 2025|Группа G. 2-й тур
18:03, 22 июня 2025Спорт

«Црвена Звезда» купила футболиста у «Локомотива»

Сербская «Црвена Звезда» купила Наира Тикнизяна у московского «Локомотива»
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Полузащитник сборной Армении по футболу Наир Тикнязян перешел из московского «Локомотива» в белградскую «Црвену Звезду». Об этом сообщается на сайте сербской команды.

«Впечатления очень положительные, я попал в большой клуб, который играет в европейских соревнованиях. Я осознаю ответственность, которая лежит на мне», — заявил Тикнизян.

Контракт с футболистом заключен на три года, финансовые условия не уточняются. В новом клубе Тикнизян будет выступать под 71-м номером. По информации Sport24 «Црвена Звезда» купила игрока за 1,7 миллиона евро. Еще 500 тысяч российский клуб может получить в качестве бонусов.

Тикнизян играл за «Локомотив» с 2021 года. В прошлом сезоне он забил два мяча и сделал одну результативную передачу в 23 матчах Российской премьер-лиги (РПЛ).

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Это был исторический удар». Пентагон заявил, что использовал отвлекающий маневр при атаке на Иран

    В США заявили о готовности возобновить переговоры с Ираном

    Рассеянность британских чиновников привела к угрозе безопасности страны

    Путин указал на роль Ленина в появлении Украины

    «Црвена Звезда» купила футболиста у «Локомотива»

    Вэнс назвал попытку Ирана нарушить судоходство в Ормузском проливе самоубийством

    Лавров поговорил по телефону с главой МИД Венгрии

    Экс-депутат Рады сообщил о передаче Трампу информации о коррупции Зеленского

    Медведев проиграл 45-й ракетке мира Бублику в финале турнира ATP

    ВС России нанесли удар по полигону ВСУ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости