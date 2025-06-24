Трамп предупредил Иран и Израиль

Трамп: Ирану и Израилю есть что терять

Ирану и Израилю есть что терять, если они «собьются с пути истины». Об этом предупредил президент США Дональд Трамп на своей странице в социальной сети Truth Social.

По его словам, Иран и Израиль «могут так много выиграть, но и так много потерять, если собьются с пути праведности и истины». Также Трамп подчеркнул, что обе страны практически одновременно обратились к нему и попросили о мире.

«Я знал, что время пришло. Мир и Ближний Восток — настоящие ПОБЕДИТЕЛИ!» — написал Трамп.

Ранее американский лидер в соцсетях указал, что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать «официальным прекращением 12-дневной войны».