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03:23, 24 июня 2025Мир

Трамп прокомментировал будущее перемирие между Ираном и Израилем

Трамп: Перемирие между Ираном и Израилем будет действовать вечно
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: CNP / AdMedia / Global Look Press

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп сообщил, что заключенное Израилем и Ираном перемирие не имеет временных ограничений. Оно будет «действовать вечно», рассказал политик в интервью телеканалу NBC News.

Трамп ранее утверждал, что Тель-Авив и Тегеран договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать «официальным прекращением 12-дневной войны».

«Я думаю, что прекращение огня бессрочно. Оно будет длиться вечно», — заверил политик.

Агентство Reuters, в свою очередь, написало, что иранский чиновник подтвердил согласие Тегерана на заключение перемирия с Израилем.

Однако до этого телеканал CNN утверждал, что Иран пока не получил предложения о прекращении огня. Но Тегеран намерен бороться за достижение долгосрочного мира.

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