В деле о массовом отправлении ветеранов в Москве поставили точку

В Москве следователи завершили расследование дела об отправлении в соццентре

В Москве следователи завершили расследование уголовного дела о массовом отравлении ветеранов в социальном центре города. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичном управлении Следственного комитета (СК) России.

Правоохранители установили, что обвиняемые грубо нарушили санитарно-эпидемиологические требования при оказании услуг постояльцам. В результате 13 сентября 2024 года 42 человека отравились. Теперь дело направлено в суд.

Инцидент произошел в Социально-реабилитационном центре имени Михайлова на Олимпийском проспекте. 15 сентября около 5 часов утра у 30 человек возникли одинаковые симптомы — температура, тошнота, диарея и боли в животе. После этого был задержан поставщик продукции.

