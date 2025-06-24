Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Сиэтл Саундерс
0:2
Завершен
ПСЖ
Клубный чемпионат мира — 2025|Группа B. 3-й тур
Атлетико М
1:0
Завершен
Ботафого
Клубный чемпионат мира — 2025|Группа B. 3-й тур
Порту
4:4
Завершен
Аль-Ахли
Клубный чемпионат мира — 2025|Группа A. 3-й тур
Интер Майами
2:2
Завершен
Палмейрас
Клубный чемпионат мира — 2025|Группа A. 3-й тур
13:31, 24 июня 2025Спорт

В «Динамо» заявили о сроках возвращения российских спортсменов на международную арену

Степашин: Российский спорт вернется на международную арену сразу после СВО
Илья Костин
Илья Костин (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Сергей Булкин / ТАСС

В московском футбольном клубе «Динамо» заявили о сроках возвращения российских спортсменов на международную арену. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

«Все зависит от завершения специальной военной операции. Как только она закончится, я убежден, что нас сразу допустят», — заявил член совета директоров московского «Динамо» Сергей Степашин.

Он также заявил о двойных стандартах в отношении России и Израиля. «Просто тот, кто платит, тот и заказывает музыку», — отметил Степашин.

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) обратился к федерациям тех видов спорта, которые уже допустили россиян до соревнований в нейтральном статусе. «Спортсмены не должны быть наказаны за действия своих правительств, в соответствии с нейтральным протоколом у них должна быть возможность соревноваться», — заявил спортивный директор МОК Кит Макконнелл.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп пригрозил Израилю

    ВС России вплотную подошли к Купянску

    Трамп нецензурно выругался в адрес Израиля и Ирана

    «Любопытная Варвара» попала в объектив фотоловушки в российском заповеднике

    Дачникам напомнили о важности регистрировать некоторые постройки

    Эндокринолог рассказала о лучшем времени для занятия спортом

    В России рабочие свинокомплекса спустились в заполненный отходами коллектор и не выжили

    Азиатская страна резко нарастила закупки российской водки

    Облачное хранилище Microsoft назвали черной дырой

    Путин высказался об обмене пленными с Украиной

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости