В «Динамо» заявили о сроках возвращения российских спортсменов на международную арену

Степашин: Российский спорт вернется на международную арену сразу после СВО

В московском футбольном клубе «Динамо» заявили о сроках возвращения российских спортсменов на международную арену. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

«Все зависит от завершения специальной военной операции. Как только она закончится, я убежден, что нас сразу допустят», — заявил член совета директоров московского «Динамо» Сергей Степашин.

Он также заявил о двойных стандартах в отношении России и Израиля. «Просто тот, кто платит, тот и заказывает музыку», — отметил Степашин.

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) обратился к федерациям тех видов спорта, которые уже допустили россиян до соревнований в нейтральном статусе. «Спортсмены не должны быть наказаны за действия своих правительств, в соответствии с нейтральным протоколом у них должна быть возможность соревноваться», — заявил спортивный директор МОК Кит Макконнелл.